Diritto alla casa, le grandi città presentano una proposta al Governo Meloni La vicesindaca di Napoli, Laura Lieto, a Roma per fare il punto sull'emergenza abitativa

La vicesindaca di Napoli con delega alle politiche della casa, Laura Lieto, è intervenuta all’incontro tra assessore e assessori alla casa delle più grandi città italiane che si è svolto questa mattina a Roma per discutere di politiche per la casa ed emergenza abitativa.

"Napoli sta rispondendo alle sfide poste dalle dinamiche degli ultimi anni, non ultima quella legata alla riconversione di numerosissimi alloggi in strutture ricettive, intervenendo sul Piano urbanistico comunale di cui sono state recentemente approvate le linee guida per realizzare una città giusta, sostenibile e attrattiva", come sottolineato da Palazzo San Giacomo.



Gli amministratori locali che si sono riuniti questa mattina hanno redatto un documento in cui, in cinque punti, sintetizzano le proposte da avanzare al Governo e al Parlamento:



1. Legge quadro sull’Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale



2. Assegnazione gratuita ai Comuni di immobili inutilizzati



3. Rifinanziamento del Fondo Nazionale Locazione e Fondo Nazionale Morosi Incolpevoli



4. Legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche



5. Misura nazionale per l’emergenza abitativa e le persone senza dimora



Il documento è stato sottoscritto da assessore e assessori alla casa dei Comuni di Bologna, Firenze, Lecco, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma, Torino e Verona.