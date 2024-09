"Basta aggressioni ai medici": la protesta sulle scale del Cardarelli La mobilitazione promossa dai sindacati dopo le violenze in ospedale

Cartelli con la scritta "Ora basta" e l'appello all'unità delle professioni contro le aggressioni ai medici e al personale sanitario.

Sullo scalone monumentale dell'ospedale Cardarelli di Napoli è andata in scena la protesta organizzata da Anaao Assomed e Cimo Fesmed, in concomitanza con la protesta organizzata a Foggia e altrove.

"I luoghi di lavoro devono essere sicuri", "Lo sai che anche l'aggressione verbale a un operatore sanitario è punita?" alcuni dei messaggi portati dai manifestanti.

"È importante difendere i medici, che sono il cuore del Servizio sanitario nazionale - spiegano in una nota Anaao Assomed e Cimo Fesmed Campania -. L'obiettivo della manifestazione era anche quello di "lanciare un messaggio forte al governo in vista della prossima legge di bilancio affinché si trovino le risorse per il personale e per implementare sistemi che servano da arginare un problema ormai insostenibile e dilagante".