Napoli, "Life For Gaza": sabato 28 concerto di pace all'ex base Nato di Bagnoli Artisti, musicisti, cantanti, attrici, attori, intellettuali hanno già risposto a favore della pace

"Napoli è ancora una volta accanto al popolo palestinese. Napoli non può voltare le spalle a chi ha bisogno, non lo farà mai: sabato 28 settembre 2024 a partire dalle ore 19 si terrà Life For Gaza - Say Freedom, concerto di pace presso la Ex Base Nato, luogo e data chiaramente non casuali". Ecco quanto presentato dagli organizzatori nella nota ufficiale per l'evento che sarà preceduto dalla seconda edizione di Masarat al-Funun percorsi artistici, a cura della Comunità Palestinese Campania, che si terrà presso l’ex Asilo Filangieri dal 25 al 27 settembre.

"Say Freedom": tutto pronto per il concerto evento

"Napoli vuole rispondere ai venti di guerra con un forte messaggio di pace e lo vuole fare proprio nei giorni in cui 81 anni fa si liberò da sola e per prima in Italia dall’orrore nazifascista. Il concerto evento del 28 settembre a Bagnoli sul palco dell’ex base NATO è promosso dall’associazione Life For Gaza, nata all’indomani del clamoroso successo e del sold out del concerto Life for Gaza di Febbraio al Palapartenope e racchiude tra l’altro la Comunità Palestinese della Campania, Assopace Palestina ed il Comitato dei Garanti composto da Mario Martone, Laura Morante, Luigi de Magistris, Lino Musella, Alex Zanotelli, Nicola Quatrano, Francesco Romanetti.

Artisti, musicisti, cantanti, attrici, attori, intellettuali hanno già risposto come sempre con forza a favore della pace e della solidarietà: Amal Murkus, Max Gazzè, Daniele Silvestri, Valerio Mastandrea, Lino Musella, Radiodervish, 99 Posse, Isa Danieli, Giovanni Truppi, La Maschera, Giancane, Elisabetta Serio Trio & Ste, Dario Sansone, Lorenzo Hengeller, Anna Castiglia, Anastasio, Valerio Jovine, Carlo Faiello, Maldestro, Bisca, 'E Zezi, La Terza Classe, Gabriele Esposito, Tara, Guappecartò, Tartaglia Aneuro, Antonio Fresa, Sandro Joyeux, Aldolà Chivalà, Sara Penelope Robin, Giovanni Block, Capone, Nelson & i Radical Kitsch, Valeria Parrella, Marina Cuollo. Presentano la serata Dalal Suleiman e Sara Lotta

“Sono passati 343 giorni dal 7 ottobre 2023, 343 giorni di genocidio sistematico del popolo palestinese, un genocidio che va avanti da più di 76 anni con la complicità e il silenzio della maggior parte del mondo. Con l'evento straordinario di Life For Gaza dello scorso 26 febbraio, primo concerto in Italia per Gaza, abbiamo provato a costruire qui a Napoli, città antifascista e aperta al mondo, un messaggio di pace attraverso l'arte, la musica e la cultura: la bellezza come risposta alla guerra, al massacro, all'oppressione che subisce il popolo palestinese".