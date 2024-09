Frana del Monte Pendolo: arrivano i primi fondi dalla Regione Campania L'importo massimo finanziato è pari a euro 300.000

A seguito dell’evento franoso dell'11 settembre 2024, il comune di Gragnano ha ottenuto, da parte della direzione generale lavori pubblici e protezione civile della regione Campania, l'autorizzazione straordinaria per interventi di somma urgenza. L'ottenimento del contributo straordinario giunge a seguito della tempestiva richiesta inoltrata dal comune di Gragnano.

L'importo massimo finanziato è pari a euro 300.000 ed è destinato agli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata.

Il comune di Gragnano, identificato come soggetto attuatore, avvierà immediatamente tutte le attività necessarie all'affidamento, esecuzione e rendicontazione degli interventi. Il genio civile di Napoli supervisionerà il corretto svolgimento delle operazioni e il rispetto delle modalità.



"Ringrazio la regione Campania per il supporto immediato e per il contributo fondamentale a garantire la sicurezza della nostra comunità." - ha dichiarato il sindaco di Gragnano Nello D'Auria. "Con questa autorizzazione, potremo procedere con urgenza agli interventi di messa in sicurezza e ristabilire le condizioni di normalità lungo la strada statale per Agerola.

Dal momento della frana - conclude Nello D'auria - non ci siamo fermati un secondo, lavorando giorno e notte, per accertarci che nessun cittadino fosse lasciato da solo o indietro, ma anche per attivare tutte le procedure necessarie alla risoluzione della criticità nel minor tempo possibile e con il massimo rispetto per la sicurezza dei cittadini. Alle famiglie che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni garantisco che non perderemo neanche un giorno. Faremo di tutto affinché possano rientrare quanto prima a casa.".