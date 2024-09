Impianti pericolosi a rischio esplosione: approvata mozione in regione Lo annuncia la consigliera regionale campana indipendente

Approvata in consiglio regionale la mozione che propone ed impegna la giunta di istituire un ufficio regionale centrale, composto da personale tecnico qualificato, come ingegneri e periti elettrotecnici, che possa verificare, omologare e controllare in modo uniforme gli impianti pericolosi a rischio esplosivo in tutta la regione.

"Non possiamo permettere che una strage evitabile accada per mancanza di prevenzione e di controlli - commenta con soddisfazione per il risultato Muscarà. "La Regione Campania deve agire ora, prima che sia troppo tardi.

Soddisfatta del risultato, adesso vigiliamo perchè tutto sia celere e funzioni al meglio. La recente e tragica esplosione di Saviano ci ha dato il peso del danno che persino una bombola del gas può provocare, immaginiamo enormi impianti senza adeguati collaudi e controlli."