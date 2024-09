Plastica, poche chiacchiere: focus sull'ambiente al forum polieco di Napoli L’obiettivo è promuovere nuove soluzioni a sostegno dell'economia sostenibile

"Plastica, poche chiacchiere! bio, ecodesign e nuove regole”, è il tema della sedicesima edizione del Forum Internazionale Polieco sull'economia dei rifiuti che si terrà il 27 e 28 settembre a Napoli al Renaissance Hotel Mediterraneo (in Via Ponte di Tappia, 25).

L’obiettivo è promuovere nuove e più opportune soluzioni a salvaguardia dell’ambiente e a sostegno dell’economia sostenibile attraverso un’attenta analisi multidisciplinare dello stato dell’arte, denunciando ritardi burocratici che impediscono lo sviluppo della circular economy ed i traffici dei rifiuti che continuano a viaggiare su rotte nazionali ed internazionali.

Per agevolare l’analisi e le conseguenti risultanze, la formula di questa nuova edizione del Forum Internazionale Polieco sull’economia dei rifiuti è in parte rinnovata.

Venerdì 27 settembre sono previsti tre diversi tavoli di lavori in brainstorming con il contributo tecnico di diversi docenti, imprenditori, magistrati e rappresentanti delle forze dell’ordine che quotidianamente si occupano dell’ambiente, ognuno con un particolare focus.

I temi che saranno discussi sono: Le nuove frontiere del traffico dei rifiuti; Biodegradabilità e ricaduta sul food made in Italy e sulla salute; Strumenti economici e giuridici per favorire gli acquisti di beni in plastica riciclata.

Il Forum è promosso dal consorzio Polieco al centro del dibattito sulla transizione ecologica e del riciclo, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti della Campania e l’ordine degli Architetti.

Sabato 28 settembre, i lavori in plenaria, guidati dal giornalista Sergio Nazzaro, registreranno la presenza tra gli altri di: Pina Picierno vicepresidente parlamentare europeo, Antonio Ardituro sostituto pocuratore presso la direzione nazionale Antimafia, Renato Nitti procuratore della repubblica presso il tribunale di Trani, Eugenia Pontassuglia procuratore della repubblica presso il tribunale di Taranto, Cesare Sirignano sostituto procuratore presso il tribunale Napoli nord, Roberto Rossi procuratore della repubblica presso il tribunale di Bari, Anna Rita Mantini procuratore aggiunto della repubblica presso il tribunale di Pescara, Francesco Paolo Sisto viceministro alla giustizia, Jacopo Morrone presidente commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, Gerolamo Cangiano vicepresidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, Pasquale Starace comandante del gruppo carabinieri tutela ambientale e sicurezza energetica di Napoli.