Coppa Italia, argento per il Posillipo Canoa Polo - Medaglia per le ragazze del Circolo

Splendida prestazione per la squadra femminile di Canoa Polo del Circolo Nautico Posillipo che, con grinta e determinazione, ha conquistato il secondo posto alla Coppa Italia di Canoa Polo, tenutasi a Numana, in provincia di Ancona, il 5 e 6 aprile. Nel girone all’italiana le ragazze hanno fornito prestazioni di grande spessore, vincendo 3 partite, pareggiando con la Jonica e cedendo solo a Canone Rovigo. Ecco i risultati della fase eliminatoria: Posillipo-GS Canoe: 4-3, Posillipo-Canoe Rovigo: 1-3, Posillipo-Jonica: 3-3, Posillipo-Ichnusa: 4-1, Posillipo -Nazario Sauro: 4-1 In finale, le atlete rossoverdihanno disputato una splendida prestazione contro Canoe Rovigo, cedendo solo di misura con il punteggio di 2-1. Un argento di grande prestigio e che inorgoglisce il Circolo Nautico Posillipo che fa i complimenti a tutte le ragazze e allo staff per l’impegno, la passione e il bel gioco dimostrati in acqua