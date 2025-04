Terra dei fuochi: programmata messa in sicurezza e bonifica dei siti Tavolo operativo importante in prefettura a Napoli

Si è svolta in prefettura a Napoli, convocata dal prefetto Michele di Bari, alla presenza del vice prefetti vicario Fico e Silvestro, una riunione tra il generale Giuseppe Vadalà, commissario di governo alla gestione della terra dei fuochi, e la consulta intercomunale interistituzionale rappresentata dai sindaci di numerosi comuni della provincia di Napoli e Caserta. Presenti anche il vescovo di Acerra Antonio Di Donna e di Aversa Angelo Spinillo.

L’incontro, promosso dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, ha avuto come obiettivo il confronto tra il commissario Vadalà, i sindaci e i rappresentanti dei comitati ambientalisti al fine di programmare gli interventi da attuare nei prossimi mesi per la messa in sicurezza e le bonifiche dei siti contaminati e per il contrasto all’abbandono e allo smaltimento illecito di rifiuti.