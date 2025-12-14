Il Prefetto di Napoli: "Più controlli anche in periferia per le feste di Natale" "Pattuglie in strada, videosorveglianza e controlli da remoto"

- In vista delle prossime festività natalizie saranno intensificati i controlli del centro, affollati da turisti, ma anche in quelli periferici della città di Napoli. Lo ha disposto il prefetto di Napoli, Michele di Bari con i responsabili delle forze dell'ordine. Una vigilanza assicurata dalla presenze di pattuglie per strada che sarà integrata anche dai sistemi di videosorveglianza, presenti in diversi quartieri, che consentiranno anche da remoto di tenere sotto controllo più aree contemporaneamente. Impianti che anche in diversi Comuni della provincia di Napoli, "è stato possibile installare - spiega sempre di Bari - grazie ai fondi messi a disposizione dal ministero dell'Interno". L'attività finora svolta dalle donne e dagli uomini delle forze "che ringrazio per il loro impegno quotidiano - dice il prefetto - ha già dato i suoi risultati: basta leggere i dati sugli indici di delittuosità che sono quasi tutti in calo". Un risultato reso possibile anche all'istituzione in alcune zone, osserva ancora il prefetto di Bari, "delle cosiddette 'zone rosse'".

"Di sicuro ogni piano di controllo , in relazione alle situazioni che emergono giorno dopo giorno , viene modulato può essere perfezionato per il costante impegno dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle donne e degli uomini in divisa che operano senza risparmio di energie notte e giorno che, unitamente alla magistratura, meritano la nostra riconoscenza". L'obiettivo è quello di andare avanti lungo la strada intrapresa "sempre nel costante confronto con tutti gli attori istituzionali , in primis i sindaci, del territorio" sicuri "che non faremo mai un passo indietro nella tutela della sicurezza dei cittadini".