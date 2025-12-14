Napoli, la Federico II accoglie 24 studenti palestinesi Grazie al programma Iupals

L'Università Federico II di Napoli ha accolto nelle proprie aule 24 studenti palestinesi, arrivati grazie al programma Iupals - Italian Universities for Palestinian Students, promosso dalla Crui - Conferenza dei rettori delle Università Italiane, che in Italia ha coinvolto 35 atenei. Nei giorni scorsi, i ragazzi hanno incontrato il rettore, Matteo Lorito, e la prorettrice, Angela Zampella. Erano presenti anche il direttore generale della Federico II, Alessandro Buttà, Guido D'Urso, delegato del rettore alla Cooperazione, e Gianluigi Mauriello, referente per l'Ateneo del progetto Iupals. "Siamo molto felici di avervi qui e di aver investito in questo programma grazie al quale oggi potete studiare a Napoli, e alla Federico II. Noi abbiamo rapporti consolidati da anni con università della Palestina e faremo del nostro meglio, pur sapendo che non tutto è perfetto, e cercheremo di fare ciò che è possibile affinché possiate restare e realizzare le vostre aspirazioni", ha detto il rettore Lorito.