Inaugurata la nuova sede dell'Ordine dei giornalisti: "Presidio di democrazia" Taglio del nastro con De Luca, che annuncia un provvedimento a sostegno degli editori locali

Una nuova casa per l'Ordine dei giornalisti della Campania: inaugurata stamattina la sede di via Partenope 5, a Napoli, in un locale messo a disposizione dalla Regione.

Al taglio del nastro il governatore Vincenzo De Luca e l'assessore alle Attività Produttive, Antonio Marchiello, accolti dal presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli e dal vicepresidente, Mimmo Falco. Presenti anche i componenti del consiglio direttivo, i revisori dei conti e i componenti del Consiglio territoriale di disciplina.

Lucarelli ha sottolineato come l'inaugurazione della sede arrivi a poche ore di distanza dal trasferimento della Mehari di Giancarlo Siani in un bene (sempre pubblico) nel Comune di San Giorgio a Cremano.

De Luca ha sottolineatoche "i giornalisiti devono e possono dire tutto quello che vogliono, ma che sia sempre e solo la realtà dei fatti", mettendo in guardia dal rischio fake news: "La corretta informazione è un baluardo della democrazia".

Il presidente della Campania ha anche annunciato che la Regione varerà a breve un provvedimento a sostegno dell'editoria locale: "Ci sono troppi giovani sottopagati o sotto ricatto. Vogliamo dare una mano agli editori a patto che rispettino i lavoratori", le parole di De Luca.