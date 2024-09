Stati Generali del verde a Napoli: l'appello della consigliera Muscarà "Finalmente cittadini e associazioni in prima linea per difendere il patrimonio verde della città!"

La grave situazione del verde urbano a Napoli spinge cittadini e associazioni a unirsi per promuovere un'iniziativa senza precedenti: gli "Stati Generali del Verde". Con il coinvolgimento di 41 associazioni, si terrà un’assemblea pubblica lunedì 30 settembre alle ore 18 presso il Centro Pastorale Shekinà, in Via San Gennaro ad Antignano 82.

La consigliera regionale indipendente Marì Muscarà, in prima linea nella difesa dei beni comuni, da sempre denuncia la drammatica condizione del verde cittadino:

"Il verde a Napoli è ormai un ricordo. Un esempio su tutti è il Parco Mascagna, chiuso da un anno e lasciato in uno stato di degrado nonostante le tante promesse di riqualificazione mai realizzate. Le tante associazioni firmatarie chiedono con forza un'attenzione concreta e urgente al verde urbano, abbandonato da un'amministrazione che ha relegato il regolamento del verde nei cassetti delle commissioni comunali."

L'iniziativa degli Stati Generali del verde nasce dalla volontà di riportare il tema al centro del dibattito cittadino e di sollecitare un cambiamento reale.

"È inaccettabile - prosegue Muscarà - leggere che piazze simbolo della nostra città, come Piazza del Plebiscito, possano essere utilizzate per una corsa di auto, mentre la tutela del nostro patrimonio verde viene completamente trascurata."

L’assemblea si propone come un momento di confronto e pianificazione, aperto alla cittadinanza, con l'obiettivo di riqualificare gli spazi verdi e monitorare costantemente le azioni dell'amministrazione. "Non possiamo più rimanere alla finestra - conclude Muscarà - il verde di Napoli ha bisogno della nostra azione propositiva e concreta."

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti coloro che credono nella necessità di agire per salvaguardare il verde cittadino. È essenziale confermare la propria presenza per assicurare una pianificazione efficace degli interventi.