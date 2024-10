Vomero, piazza Vanvitelli: ascensore "impacchettato" da mesi Capodanno: "Stazione del metrò collinare vietata alle persone diversamente abili"

"Quanta poca attenzione, nel capoluogo partenopeo, ci sia, da parte delle Enti preposti, ai problemi dei diversamente abili, oltre che dai marciapiedi occupati oltremisura in moda da renderli impraticabili per coloro che sono muniti di carrozzine e dagli scivoli, molti dei quali ostruiti da autovetture e motocicli in sosta, trova l'ennesima testimonianza nella disattivazione, avvenuta mesi addietro, per lavori manutenzione, non segnalati da un apposito cartello di cantiere, obbligatorio per legge, dal quale si possano evincere anche la durate e il termine di tali lavori, dell'unico ascensore di collegamento tra piazza Vanvitelli e il piano di accesso ai treni della linea 1 della metropolitana ".

A denunciare la gravità di una situazione che si protrae da tempo e che non si sa quando potrà tornare alla normalità, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che, in più occasioni, ha segnalato i gravi problemi che devono affrontare quotidianamente le persone diversamente abili per deambulare o utilizzare i mezzi del trasporto pubblico.

L'ascensore in questione - puntualizza Capodanno - è stato impacchettato con un telo di colore azzurro, a mo' di pacco regalo, e sta in queste condizioni da prima del periodo estivo. La conseguenza, trattandosi dell'unico ascensore di servizio, realizzato negli anni '80, quando fu costruita la stazione di piazza Vanvitelli della metropolitana collinare e dal momento che le rampe di accesso non sono state dotate di servoscale, è che le persone diversamente abili non possono utilizzare la suddetta stazione, sia in uscita che in entrata. Un disagio che si estende anche alle mamme con bambini ancora in tenera età e alle persone, specialmente anziane, che hanno difficoltà motorie.

L'assurdo - sottolinea Capodanno - è che nessuno, neppure gli addetti alla stazione ai quali mi sono rivolto, è in grado di dare una risposta alla semplice domanda per sapere quando finalmente sarà riattivato l'ascensore in questione. Intanto cresce la giusta protesta delle tante persone che sono private di un servizio di trasporto pubblico fondamentale per i collegamenti con altre zone della città.

Un disservizio che si va ad aggiungere a quello causato dal fermo della funicolare di Chiaia, la cui chiusura si protrae da oltre i due anni e alla quale le persone diversamente abili, una volta arrivate al piano interrato utilizzando l'ascensore in questione, potevano accedere attraverso un cunicolo di collegamento tra la stazione della metropolitana e la stazione superiore dell'impianto a fune in via Cimarosa ".

In relazione ai gravi disagi causati dal prolungato fermo dell'ascensore in piazza Vanvitelli Capodanno chiede l'intervento immediato del sindaco di Napoli Manfredi e dell'assessore al trasporto pubblico Cosenza, al fine di sollecitare la rapida conclusione dei lavori con la riattivazione dell'impianto.