Caivano: La città metropolitana ha attivato il reparto bonifiche Andreozzi: "Obiettivo, fronteggiare l’emergenza ambientale"

"Passata l’emergenza procederemo alle opportune valutazioni per bonificare tutte le aree nel minor tempo possibile.

Come consigliere delegato all’Ambiente di città metropolitana di Napoli ho dato mandato ai nostri uffici di attivare, con la massima premura, tutte le procedure di vigilanza e monitoraggio atte a fronteggiare l’emergenza ambientale che si è venuta a determinare a causa dell’incendio della Chimpex di Caivano”.

È quanto ha affermato il consigliere delegato in materia di Ambiente alla città metropolitana di Napoli, Rosario Andreozzi, in merito all’incendio divampato nel pomeriggio di ieri in una industria chimica della zona Asi di Pascarola nel Comune di Caivano, nel territorio dell’area metropolitana partenopea, che ha prodotto un'alta e distesa nube di fumo e ha determinato, tra l'altro, oggi la chiusura dei parchi e delle scuole in alcuni Comuni del circondario.

"Lo stabilimento Chimpex - ha spiegato Andreozzi - fu autorizzato a esercitare con procedura regionale, prima di essere sequestrato e poi consegnato, dalla magistratura, a un amministratore giudiziario.

La Città Metropolitana, con il nostro reparto bonifiche - ha concluso il consigliere delegato - sta collaborando, con tutte le altre istituzioni e i sindaci dei paesi coinvolti, al fine di tutelare la salute dei cittadini e cercare di limitare i danni. Appena passata l’emergenza procederemo a fare le opportune valutazioni funzionali a consentire di bonificare tutte le aree nel minor tempo possibile".