Salute: firmato documento per la vaccinazione nelle malattie respiratorie Si punta a guidare medici e operatori sanitari nella pianificazione di interventi specifici

Un nuovo documento scientifico è stato siglato con l’obiettivo di promuovere la vaccinazione contro i principali agenti patogeni respiratori, con particolare attenzione ai soggetti affetti da malattie respiratorie croniche. Il testo contiene evidenze cliniche aggiornate e raccomandazioni operative per rafforzare la prevenzione in una delle aree più critiche per la salute pubblica.

A illustrare il valore dell’iniziativa è il Professor Roberto Parrella, Presidente della SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive a indirizzo respiratorio presso l’AORN “Ospedali dei Colli” di Napoli (Monaldi-Cotugno-CTO).

“Le malattie respiratorie croniche, spesso aggravate da riacutizzazioni frequenti, ospedalizzazioni e un’elevata mortalità per infezioni virali e batteriche, hanno un impatto significativo sul sistema sanitario – ha dichiarato Parrella –. È quindi fondamentale gestire il paziente respiratorio cronico con un approccio globale e integrato”.

Secondo Parrella, il management del paziente dovrebbe seguire un modello olistico, che comprenda non solo la terapia per le riacutizzazioni e la stabilizzazione della patologia, ma anche una strategia vaccinale mirata, da considerare parte integrante del percorso di cura e prevenzione.

Il documento rappresenta un passo concreto verso una maggiore sensibilizzazione sulla necessità della vaccinazione nei pazienti fragili, e punta a guidare medici e operatori sanitari nella pianificazione di interventi personalizzati e basati su evidenze scientifiche.

In un’epoca in cui le infezioni respiratorie rappresentano una delle principali cause di complicanze nei pazienti cronici, l’iniziativa vuole essere un punto di riferimento per migliorare la qualità dell’assistenza e ridurre l’impatto clinico e sociale di queste patologie.