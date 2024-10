Carcere, parole in libertà. Ciambriello: "Rinnovato il protocollo d'intesa" Il garante campano: "Continua l’avventura di noi pellegrini dell’utopia"

È stato rinnovato il Protocollo d’intesa del progetto "Carcere, Parole in Libertà" finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli, dal lunedì alla domenica il quotidiano “Il Mattino” invierà copie del giornale agli Istituti di Poggioreale e Secondigliano. I volontari continueranno ad incontrare una volta a settimana i detenuti per discutere e redigere insieme un articolo da pubblicare.

Il garante campano Samuele Ciambriello: “Continua la nostra avventura, di noi pellegrini dell’utopia, con il progetto “Carcere, Parole in libertà” all’interno delle case circondariali di Poggioreale e Secondigliano. I nostri diversamente liberi, che hanno partecipato attivamente al progetto, sono diventati nel corso di questi due anni giornalisti sportivi, di cronaca, opinionisti. Attraverso la lettura del giornale e la discussione sono andati oltre le mura e si sono interessati e posti domande su quello che succedeva dall’altra parte del mondo e non solo. Ringrazio pubblicamente i volontari che ogni settimana, ormai già da due anni, per due ore hanno trasformato grazie a questa esperienza uno spazio comune in una redazione.”



La conferenza stampa si terrà l’8 ottobre alle ore 11.00 presso la sala “Multimediale” del Consiglio regionale (primo piano, isola F13).

Saranno presenti il Presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e i firmatari del protocollo d’intesa il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, il presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, il direttore responsabile del “Il Mattino”, Roberto Napoletano, la direttrice del carcere di Secondigliano Giulia Russo e il direttore del carcere di Poggioreale Carlo

Martedì 8 ottobre alle ore 11:00 conferenza stampa presso la sala "Multimediale" 1 piano centro direzionale isola F13.

Saranno presenti il Presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e i firmatari del protocollo d'intesa il garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, il presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, il presidente della Fondazione Banco di Napoli, Orazio Abbamonte, il direttore responsabile del "Il Mattino", Roberto Napoletano, la direttrice del carcere di Secondigliano Giulia Russo e il direttore del carcere di Poggioreale Carlo.