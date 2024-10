Incidenti stradali, Ferrante: Grazie a prefettura, sinergia per più sicurezza Entro fine anno sono programmati interventi in tutte le municipalità di Napoli

"Quanto emerso dall’osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale, convocato dal Prefetto di Napoli Michele di Bari, dimostra l’importanza degli investimenti che stiamo mettendo in campo per la sicurezza.

Ringrazio il prefetto Di Bari e tutte le forze dell’ordine per il prezioso lavoro che stanno portando avanti nell’ottica di salvaguardare i cittadini e promuovere l’educazione stradale.

Oltre alle misure già adottate per mitigare i rischi nelle zone a più alta incidentalità, entro fine anno sono programmati altri interventi in tutte le municipalità cittadine nell'ambito di un progetto cofinanziato dal Mit per un impegno di spesa che sfiora il milione di euro."

Lo scrive il sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante Ferrante.

"La sinergia tra istituzioni è di fondamentale importanza per incrementare la sicurezza nelle strade ed arginare una vera e propria emergenza sociale. Continueremo a lavorare in stretto contatto con la Prefettura di Napoli e con tutti i soggetti coinvolti nell’ottica di rendere sempre più sicure le strade della nostra città".