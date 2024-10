Sciopero dei treni: caos alla stazione di Napoli Centrale File interminabili e viaggiatori seduti ovunque: l'attesa fino alle 21

Caos per lo sciopero dei treni alla stazione di Napoli Centrale. File interminabili ai box e viaggiatori seduti ovunque: ecco quanto registrato nelle scorse ore con tante persone in attesa di novità al tabellone di arrivi e partenze. Sin dalle prime ore di domenica persiste la dicitura "cancellato" per le varie destinazioni dei convogli: lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e SGB, ha paralizzato le stazioni italiane con tantissimi viaggiatori bloccati fino alle ore 21. Le uniche corse previste in serata - tra queste c'è l'intercity e un Italo - sono andate subito sold-out. Inevitabili anche le difficoltà registrate dai turisti stranieri, disorientati per lo sciopero.