Città Metropolitana: inaugurata la nuova sede dell'Alberghiero Da oggi gli studenti del Francesco De Gennaro non dovranno più recarsi a Vico Equense

Da oggi gli studenti dell’Istituto alberghiero “Francesco De Gennaro” provenienti da Gragnano e dai comuni dei Monti Lattari non dovranno più recarsi a Vico Equense per frequentare le lezioni e cullare il loro sogno di diventare chef, maître de salle, sommelier o direttore d’albergo.

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inaugurato, infatti, questa mattina, la nuova sede dell’Istituto nel centro storico di Gragnano, precisamente nella traversa di Nola di via Roma: un plesso all’avanguardia composto da 9 aule funzionali, 3 locali per uffici e servizi annessi per consentire l’attivazione della succursale nella patria della pasta e del panuozzo.

Con lui, a tagliare il nastro della struttura il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, la Consigliera Metropolitana delegata alla Programmazione e all’Edilizia Scolastica competente per territorio, Ilaria Abagnale, e la Dirigente scolastica dell’Istituto, Beatrice Rosa Russo.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione l’Assessore alla Scuola della Regione Campania, Lucia Fortini, il Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello, il Consigliere metropolitano Antonio Caiazzo, i Sindaci dei comuni dei Monti Lattari, Assessori e Consiglieri del Comune di Gragnano.

“Oggi è un giorno importante – ha affermato il Sindaco Manfredi – per tante ragazze e ragazzi che potranno frequentare la scuola senza il disagio di dover raggiungere la sede di Vico, evitando trasferimenti impegnativi e ottimizzando così i tempi da dedicare allo studio, oltre che contribuendo al decongestionamento del sistema di mobilità dell’area della costiera sorrentina, già particolarmente complesso”.

“L’obiettivo che ci siamo dati – ha proseguito il Sindaco metropolitano - all’inizio del nostro percorso politico-amministrativo era quello di garantire ai nostri giovani le migliori condizioni per la loro formazione. In questi anni stiamo profondendo il massimo impegno, abbiamo messo in campo il più grande investimento in Italia in infrastrutture scolastiche, e direi che la direzione nella quale stiamo andando è quella giusta”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla Consigliera Abagnale: “Gragnano, come tutta l’area dei Lattari, è un’eccellenza mondiale nei settori dell’arte bianca, della ristorazione e dell’accoglienza in generale. Questo istituto, per come lo abbiamo impostato, permetterà ai nostri ragazzi di acquisire tutte le competenze necessarie per poter affrontare e vincere le sfide del lavoro e del futuro, consentendo loro di restare, se lo vorranno, nella propria terra contribuendo al suo sviluppo, a beneficio loro e delle generazioni future”.

Il “De Gennaro”, presidio di cultura e formazione: 4 sedi per 600 alunni di tutta l’area costiera

L’Istituto alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense costituisce da circa mezzo secolo il punto di riferimento per generazioni di professionisti del settore turistico-alberghiero sia della penisola sorrentina che del comprensorio vesuviano afferente alla penisola. È la scuola in cui si sono formati tanti chef che ora sono diventati famosissimi, come Gennaro Esposito e Antonino Cannavacciuolo, solo per citarne alcuni.

La sede di Gragnano va ad aggiungersi alle tre già presenti sul territorio vicano (la sede centrale in via Santa Maria del Toro e le due succursali in via Raffaele Bosco e in via Vescovado) per un totale di 600 alunni provenienti da tutta l’area sorrentina e dei Lattari, in particolare dai comuni di Vico, Meta, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Antonio Abate, Lettere, Agerola, Castellammare e la stessa Gragnano.

La sua offerta formativa - Enogastronomia e ospitalità alberghiera - nasce allo scopo di allargare la proposta scolastica e fornire al territorio un’ulteriore opportunità di sviluppo. Tale indirizzo viene declinato in tre articolazioni, enogastronomia con l’opzione prodotti dolciari artigianali e industriali, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica. Dall’anno scolastico 2012/13 si è aggiunto un nuovo corso di studi: Tecnico del Turismo Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica.

“Gragnano non è solo la città della pasta Igp o del vino Gragnano Penisola Sorrentina Doc – ha sottolineato il Sindaco Nello D’Auria - ma un vero e proprio crocevia di tradizioni culinarie, di cultura e innovazione nel settore enogastronomico. Da secoli, la nostra comunità ha saputo distinguersi grazie alla passione e alla dedizione dei nostri artigiani, produttori e imprenditori, che hanno reso i nostri prodotti famosi in tutto il mondo. Ora, grazie a questo nuovo istituto formativo, daremo la possibilità ai nostri giovani di diventare protagonisti di queste eccellenze”.

“Grazie a un’importante sinergia tra istituzioni – ha evidenziato la Dirigente scolastica – è stato possibile, dopo tante difficoltà, dare vita a questa succursale che non costituisce un depotenziamento della sede di Vico, bensì un arricchimento e un ampliamento sia in termini di offerta didattica che di prospettiva formativa per i giovani del territorio, ancor più importante perché capace di coniugare tradizione e innovazione, storia e futuro”.