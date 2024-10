Una folla straordinaria ad Acquaflash nel primo weekend di HORRORWORLD Il Festival “spaventoso” è ideato dal patron Gianluca Vorzillo e coordinato da Umberto Ciaramella

Sono accorsi in migliaia nel primo weekend di Horrorworld, che ha trasformato Acquaflash a Giugliano in Campania in un pauroso ma gioioso festival del terrore.

Tantissime famiglie hanno affollato le attrazioni animate dai circa trenta attori e figuranti che hanno coinvolto soprattutto i più piccoli.

Tremila gli ingressi per l’ inaugurazione di sabato, che si è aperta con un funerale in maschera con trampolieri e mangiafuoco, e tanta folla si è registrata nella giornata di domenica.

Un successo di pubblico per il “Labirinto posseduto”, per il museo dei rettili del Dr.Rettilius, per le spaventose Escape Room, per il mondo virtuale Horror VR ma tutte le altre attrazioni dei 90mila mq del parco hanno conquistato gli adulti, come il Softair contro gli alieni o il Veliero Maledetto.

I veri protagonisti del weekend sono stati però i più piccoli, ospiti gratuiti del parco mentre per i grandi l’ingresso è di sette euro; tutti i bimbi in maschera hanno invaso il Regno delle zucche, provando il “trucco e parrucco” e giocando con i tricicli di Shining e spazio ovviamente anche alle graffe, panini, pizze, dolci e caffè…..

Il Festival “spaventoso”, ideato dal patron Gianluca Vorzillo e coordinato da Umberto Ciaramella, sarà ad Acquaflash fino al 10 novembre ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18 alle 24 mentre il sabato e la domenica l’orario sarà prolungato: dalle 10 fino al rintocco della mezzanotte