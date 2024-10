Caravaggio Sporting Village: l'open day della scuola calcio con Floro Flores "Un onore lavorare con un club che ha voglia di strutturare il futuro con i giovani"

L'open day della scuola calcio al Caravaggio Sporting Village con la gioia dei tanti bambini in compagnia di Antonio Floro Flores. Accesso libero sui diversi campi della struttura sportiva partenopea per un allenamento speciale dedicato alle categorie dal 2017 al 2020. Le foto con il tecnico del Benevento Under 17 e le emozioni di un bellissimo pomeriggio vissuto insieme: "Quando ci sono i bambini è sempre un piacere. - ha spiegato il tecnico del Benevento Under 17 - Nulla è scontato, è un piacere e un onore essere qui e lavorare per una società all'avanguardia che ha voglia di strutturare il futuro sui giovani. È un motivo di vanto e orgoglio. Sono fiero di farne parte".

"Il calcio come scuola di vita"

Dal Caravaggio Sporting Village alle attività del settore giovanile del Benevento Calcio con Floro Flores testimonial per il gran lavoro svolto dal club: "È un lavoro che mi appassiona perché vedere questi ragazzi con il sorriso, con la spensieratezza che hanno e che dovranno avere anche in futuro è sempre positivo. - ha affermato il presidente del settore giovanile del Benevento Calcio, Diego Palermo - Cerchiamo di insegnare, di farli crescere e far capire che il calcio è una scuola di vita. Da qui a fare altro ce ne vuole, ma ci proviamo".

"Opportunità per i ragazzi in tante attività"

L'impegno del Caravaggio per la scuola calcio, ma non solo: tantissime le attività a disposizione degli iscritti: "Cerchiamo di creare sempre opportunità per i ragazzi, dei momenti in cui possano mettersi alla prova, conoscere i campioni del calcio. - ha aggiunto il direttore del Caravaggio Sporting Village, Francesco Palmieri - Questo per noi è molto importante sia nel calcio che in altri settori. Cerchiamo di coltivare sempre l'aspetto sportivo, ma anche quello agonistico e la loro crescita".

Appuntamento alle 14 e alle 19.45 nei tg di OttoChannel e speciale sull'evento nel palinsesto del canale 16 e su ottochannel.tv