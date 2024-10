Giornata dell'Alimentazione, la fontana del Nettuno si illumina di blu L'iniziativa del Comune di Napoli alla mobilitazione nazionale

In occasione della giornata mondiale dell'alimentazione, che ricorre il 16 ottobre, la Fontana del Nettuno in Piazza Municipio sarà illuminata di blu ogni sera fino a domenica 20, unendo così Napoli alle celebrazioni globali promosse dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

Il Comune di Napoli, sostenitore dell'iniziativa, partecipa a questo evento internazionale che coinvolge oltre 150 Paesi nella campagna di sensibilizzazione per garantire il diritto al cibo per tutti. Con lo slogan "Diritto al cibo per una vita e un futuro migliori", l’iniziativa quest'anno punta in particolare a stimolare interventi per la trasformazione dei sistemi agroalimentari globali.

L'illuminazione della fontana sarà un simbolo dell’impegno della città di Napoli per la promozione di un accesso equo al cibo, un’alimentazione sicura e il rispetto dei diritti umani, elementi centrali per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.