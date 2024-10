Sciopero SiCobas, bloccati varchi dei porti di Salerno e Napoli I manifestanti denunciano "la guerra quotidiana che colpisce la classe lavoratrice"

Giornata nazionale di sciopero e protesta degli iscritti al sindacato Si Cobas che, prima a Salerno e poi a Napoli. ha bloccato in mattinata per alcune ore i varchi principali dei due porti campani. ''Napoli - si legge in una nota sindacale - si appresta ad accogliere il G7 dei Ministri della Guerra, i lavoratori e le lavoratrici in lotta dopo aver picchettato i propri magazzini hanno bloccato le rampe di accesso alla principale area industriale, il porto. Pochi giorni fa l'ennesima morte sul lavoro, un altro evento che testimonia come alla guerra che il governo italiano esporta in tutto il mondo, si accompagna la guerra quotidiana che colpisce la classe lavoratrice", è scritto ancora nella nota.