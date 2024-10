Napoli, al via il G7 della Difesa: massima allerta per l'ordine pubblico Domani doppia sessione di incontri, alle 15 prevista una contromanifestazione

Massima allerta a Napoli dove da oggi prenderà il via il G7 della Difesa. Gli incontri con le delegazioni, che arriveranno in giornata, saranno predieduti dal ministro Guido Crosetto. Domani a Palazzo Reale partiranno i momenti di confronto: all'ordine del giorno i principali conflitti e le aree di instabilità a livello globale, ma una sessione sarà dedicata anche alla guerra in Ucraina. Analisi e confronti saranno dedicate anche alla situazione

Sul tavolo anche la situazione in Medioriente, gli equilibri nel continente africano e nell'Indopacifico. Oltre ai ministri della Difesa dei Paesi del G7, a Napoli sono attesi anche il segretario generale della Nato Mark Rutte e l'Alto rappresentante dell'Unione Europa per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. Da capire se ai lavori prenderà parte anche il ministro della Difesa dell'Ucraina, Rustem Umerov.

I lavori prenderanno il via domani, con due sessioni di riunioni. Alle 15.30 il ministro della Difesa Guido Crosetto terrà una conferenza stampa, mentre alle 15.45 sono previste le conferenze stampa nazionali. A seguire si terranno incontri bilaterali.

Massima allerta sul fronte dell'ordine pubblico: sabato pomeriggio è prevista una contromanifestazione: il corteo inizierà alle 15 da piazza Garibaldi e terminerà a piazza Bovio.