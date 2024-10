Forte maltempo nella notte, ancora danni in Penisola Sorrentina Le abbondanti precipitazioni hanno provocato il crollo di alcuni muri e colate di fango

La forte ondata di maltempo che ha colpito la Campania nelle ultime ore ha provocato danni anche nella notte appena trascorsa.

Il territorio più colpito è stato la Penisola Sorrentina, in particolare Massa Lubrense: in via Nastro D'Oro ha ceduto un muro di contenimento all'altezza del civico 7 e parte di un piazzale asfaltato adibito a parcheggio auto.

In località "Marciano", invece, è crollato un altro muro di contenimento per un fronte di 10 metri, con colata di fango e detriti sulla carreggiata.

Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri con la polizia locale di Massa Lubrense.