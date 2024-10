Muscarà risponde alle accuse del comune dopo il raid di questa notte "Parco Mascagna, abbandonato e tradito dai proclami dell'amministrazione"

“Leggo con incredulità le dichiarazioni di alcuni consiglieri del Comune di Napoli, riguardo i recenti atti vandalici che hanno colpito il cantiere di riqualificazione del Parco Mascagna. Vorrei ricordare loro, di non averli mai visti al Mascagna: se fossero venuti, avrebbero toccato con mano il disastro che da oltre un anno affligge questo parco storico del Vomero, abbandonato dalla stessa Amministrazione che oggi si indigna solo a parole - afferma la consigliera regionale Marì Muscarà.

“L'abbattimento immotivato di alberi storici, l’abbandono della prima ditta incaricata e del direttore dei lavori (di cui neanche sappiamo le motivazioni), non esiste un secondo appalto, è stato fatto un interpello tra i partecipanti al primo con lo stesso ribasso 35,4444%; non dimentichiamo la vergognosa sostituzione di quegli alberi con piantine gracili e già morenti sono la prova di una gestione fallimentare. Aggiungo che, a distanza di oltre 50 giorni dalla data prevista di fine lavori, il Parco Mascagna resta chiuso, in un limbo di promesse non mantenute.”

Muscarà critica apertamente la posizione dell'amministrazione: “È paradossale che il Comune ora sfrutti questi atti vandalici come potenziale giustificazione per ulteriori ritardi. Dove era tutta questa indignazione quando il parco veniva sistematicamente depredato e lasciato in balia delle erbacce? Forse, invece di lamentarsi dell’assenza dei cittadini, sarebbe opportuno chiedersi dove sia stata fino ad oggi la stessa amministrazione.

Il Parco Mascagna non è solo un cantiere: è un simbolo della totale assenza di pianificazione e rispetto per il verde pubblico della nostra città" - conclude Muscarà. "Siamo stanchi di giustificazioni e di attese - queste sono le parole del Comitato Parco Mascagna - i cittadini meritano fatti concreti, non parole al vento".