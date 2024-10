Consiglio metropolitano: approvato il bilancio consolidato 2023 Sì dell'assemblea anche al finanziamento di progetti dei comuni nell'ambito del piano strategico

Si è aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso nel corso di una sparatoria tra bande di giovanissimi al Corso Umberto I, la seduta del Consiglio Metropolitano di Napoli tenutasi quest’oggi nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova e appena conclusasi.

Una seduta che ha visto l’Assise approvare importanti provvedimenti per il territorio metropolitano, tra cui uno stanziamento di 4 milioni e 400mila euro, derivanti dall’applicazione di parte dell’avanzo libero di amministrazione 2023 sull’esercizio in corso, per l’implementazione del Parco progetti dei Comuni nell’ambito del Piano Strategico Metropolitano.

In particolare, la deliberazione varata dal Consiglio prevede, tra gli interventi, un finanziamento di un milione e 100mila euro per la realizzazione di un parcheggio in via San Marco, con annesso collegamento con via Sorrento, nel Comune di Casalnuovo, e l’integrazione degli stanziamenti per il restauro dei Ponti Rossi e riqualificazione dell’area circostante per 535mila euro e per la manutenzione straordinaria di via Toledo, nel tratto compreso tra piazza Carità e Piazza Trieste e Trento, sempre a Napoli, con ulteriori 917mila euro.

Il consiglio, ha, inoltre, approvato lo schema di Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023, ovvero il documento contabile finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2023. Sì dell’Assemblea anche all’adesione della Città Metropolitana di Napoli al Network Eurocities.