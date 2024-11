Vomero, Capodanno: piazza Vanvitelli invasa dai pullman turistici Il presidente comitatto valori collinari: "Ho interessato l'assessore De Iesu, affinché intervenga"

"ben cinque grossi pullman turistici erano in sosta in piazza Vanvitelli, contribuendo a intasare ulteriormente la già difficile viabilità veicolare in zona, anche per la totale assenza di vigili urbani. Uno di essi addirittura sostava dinanzi al capolinea della linea su gomma C36 ".

A denunciare la situazione che si sta verificando al Vomero, in una nota inoltrata anche all'assessore alla polizia municipale e alla legalità, Antonio De Iesu, allegando filmato e foto, è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, chiedendo di adottare i provvedimenti del caso, nel rispetto delle disposizioni al riguardo vigenti, per evitare l'utilizzo della storica piazza, emblema del quartiere Vomero, come parcheggio per la sosta dei grossi autobus turistici.

"Oramai è una vicenda che si ripete con cadenza quasi quotidiana - sottolinea Capodanno - causando irritazione e rabbia, al punto che l'altro ieri si è sfiorata la rissa perché due di questi pullman erano stati parcheggiati proprio dinanzi al tratto di marciapiede dove si trova la fermata dell'Anm, impedendo all'autobus di linea di poter sostare consentendo così il deflusso dei passeggeri.

Una situazione - puntualizza Capodanno - che è destinata a peggiorare a breve, quando cominceranno gli spettacoli mattutini dei teatri e dei cinema che si trovano sulla collina, alcuni dei quali già pubblicizzati culle pagine internet. Ogni mattina, come già verificatosi negli anni scorsi, arriveranno decine di pullman turistici con diverse centinaia gli studenti delle scuole dell'obbligo che partecipano a queste manifestazioni.

Dal momento che le sale dove si svolgono gli spettacoli non dispongono di proprie aree di parcheggio i pullman fermano dove possono per far scendere e, alla fine dello spettacolo, per far risalire, i ragazzi che partecipano accompagnati dagli insegnanti. Perlopiù vengono utilizzate piazza Vanvitelli e piazza Medaglie d'Oro ma, in qualche caso, gli autobus hanno sostato anche in via Luca Giordano e in via Scarlatti, creando non pochi problemi al traffico già caotico".

Capodanno chiede all'assessore De Iesu di vietare la sosta dei pullman turistici, segnatamente in piazza Vanvitelli, piazza tutelata anche dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia, adottando le misure del caso per evitare che l'invasione degli autobus privati si ripercuota negativamente sul traffico già caotico che si registra sulla collina e che peggiora di giorno in giorno con l'approssimarsi del periodo natalizio, aggravato dal permanere della chiusura della funicolare di Chiaia e di alcune strade, come via Kagoshima, chiusa a tempo indeterminato per il cedimento di una parte di un muro di tufo sovrastante la strada.