Cinema: è Parthenope mania. Sorrentino in cima ai box office Il film del premio oscar è campione d'incassi

Anche in questo weekend il film 'Parthenope' di Paolo Sorrentino si conferma primo film italiano al box office con un incasso di 1.963.339 di euro, oltre a essere il film piu' visto del fine settimana per numero di spettatori (260.063), con una crescita dell'1% rispetto allo scorso weekend - dato eccezionale e molto raro. Con un incasso totale a oggi di 4.595.012 euro, ottenuto in poco piu' di una settimana in 585 sale, si conferma il film italiano piu' visto della stagione, tra i piu' trasversali in termini di pubblico (altissima la percentuale di giovani in sala), accompagnato da un vivace dibattito sui social. Il film, distribuito da PiperFilm, fa la sua comparsa anche per le vie di Napoli dove si puo' parlate di 'Parthenopemania'. A San Gregorio Armeno Marco Ferrigno ha gia' fatto la statuina di Greta Cool, la diva in declino interpretata da Luisa Ranieri che, nella scena forse migliore del film, si lancia in una violenta invettiva contro i napoletani che definisce "arretrati e piagnucolosi". Su ebay, inoltre, si moltiplicano gli utenti che vendono manifesti e locandine che tra i ragazzi sono diventati oggetti da collezione. Vanno a ruba anche le magliette che spontaneamente hanno messo in vendita con le frasi del film e la scritta "J'adore Sorrentino" e "J'adore Parthenope". E non e' finita: il celebre maestro pizzaiolo Enzo Coccia de 'La Notizia' ha sfornato un nuova pizza in tema cinema: dopo la ormai classica 'Stanley Tucci', nel menu (anche se ancora non quello online) fa la sua comparsa la pizza 'Parthenope'. E anche la musica italiana viene investita dal fenomeno: il brano 'Era gia' tutto previsto' interpretato da Riccardo Cocciante nel 1975 (fa parte dell' album 'L'alba'), della colonna sonora del film, ha raggiunto il primo posto nella Viral 50 di Spotify.