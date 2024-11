Una strada di Miano intitolata al patriota Salvatore Morelli L'omaggio di Napoli al libero pensatore, già deputato del Sud nella seconda metà dell'800

In occasione del bicentenario della nascita di Salvatore Morelli, figura di spicco nella storia della filosofia e della cultura italiana, la città di Napoli rende omaggio al suo contributo intitolando Via Vittorio Emanuele III, nel quartiere Miano, a Via Salvatore Morelli (1824-1880), patriota libero pensatore.

Alla cerimonia hanno preso parte questa mattina autorità locali e numerosi cittadini, con l'intento di onorare la memoria di un intellettuale che ha avuto una profonda influenza sulla cultura e sull'ambiente scientifico partenopeo. Deputato del Sud per quattro legislature, intraprese, nella seconda metà dell’800, coraggiose battaglie per i dirittti civili e la giustizia sociale.

“Con l'intitolazione di questa via a Salvatore Morelli - ha detto il vicesindaco e assessore alla Toponomastica Laura Lieto - Napoli inserisce il suo nome nella storia pubblica della città. Un riconoscimento dovuto per un uomo che ha avuto con il nostro territorio un legame significativo, attraverso il suo lavoro e il suo impegno scientifico. Questa dedica è un atto di memoria e di valorizzazione della sua eredità culturale, che ha contribuito ad arricchire la nostra identità collettiva”.