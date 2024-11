Campi flegrei e zona rossa: monito della consigliera Muscarà "Proposta di legge sull'inedificabilità per zone interessate insufficiente e tardiva"

"La legge sulla inedificabilità nei campi flegrei finalmente arriva in commissione, ma ciò che sorprende è che la proposta della giunta ignora completamente i precedenti presentati da me, sia nella scorsa legislatura che in questa.

Ho già depositato una legge che vieta nuove costruzioni nella zona rossa dei campi flegrei, una misura di buon senso che ricalca quanto previsto per il Vesuvio. Tuttavia, la giunta ha scelto di ignorare la mia proposta e, solo sotto la spinta del governo e delle indicazioni di Musumeci, ha deciso di avanzare una legge simile, ma dai contorni vaghi e insufficienti.

La proposta attuale, che discuterò domani in commissione con due emendamenti, si dimostra limitata nell'ampiezza dell'area considerata.

La zona rossa, secondo i dati della protezione civile, comprende numerosi comuni che sono stati esclusi dalla proposta della giunta, rendendo l'area di applicazione del provvedimento quasi insignificante. Ancora più problematico è il fatto che la legge proposta consente la demolizione e ricostruzione di edifici senza fissare limiti, permettendo la riedificazione sia in zona rossa che in zona gialla.

I miei emendamenti mirano a correggere queste criticità per garantire una maggiore sicurezza e coerenza nella gestione del rischio vulcanico.

Quella che oggi sembra una proposta fatta per rispondere alle direttive nazionali - continua Muscarà - è, in realtà, una risposta debole e tardiva, una legge che assomiglia al noto detto: 'l'elefante ha partorito un topolino'. Domani, in commissione, mi batterò per modificare questa legge e renderla davvero efficace per la protezione delle nostre comunità" - ha concluso la consigliera Muscarà.