Vomero, San Martino: da lunedì arriva la nuova linea su gomma C37 Capodanno: "E' stata una lunga battaglia ma ce l'abbiamo fatta"

"Finalmente, dopo una lunga quanto perseverante battaglia, iniziata il 1° aprile di quest'anno, quando, a seguito del completamento dell'esecuzione dei necessari lavori per eliminare la voragine apertasi in via Morghen il 21 febbraio scorso, la strada era stata riaperta alla viabilità ed era partita la richiesta di ripristinare la circolare su gomma V1 che dal capolinea, posto in via Tito Angelini, collegava buona parte del territorio del Vomero, costituendo un servizio di trasporto essenziale per quanti volevano recarsi a San Martino, ma anche per chi voleva usufruire della funicolare di Montesanto o doveva recarsi presso la sede municipale in via Morghen, è arrivata la vittoria per residenti e commercianti ma anche per i numerosi turisti che salgono al Vomero per ammirare i tesori culturali, artistici e ambientali presenti nell'area di San Martino.

Da lunedì prossimo, 11 novembre, il collegamento su gomma sarà ripristinato". A diffondere la buona notizia è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, più volte intervenuto in questi mesi sulla necessità del ripristino dell'importante mezzo di trasporto su gomma.

"Non si chiamerà più V1 - puntualizza Capodanno - ma sarà una vera e propria linea ordinaria urbana con la denominazione C37 e con il seguente nuovo percorso: Largo San Martino (Certosa di S. Martino)- via Angelini - via D'Auria - via Morghen (Funicolare Montesanto) - via Bernini (Metro Linea 1 Vanvitelli) - via Stanzione - via Pitloo - via Fracanzano - via Cilea - via Cimarosa - via Bernini (Metro Linea 1 Vanvitelli) - via Morghen (Funicolare Montesanto)- via D'Auria - via Angelini - largo San Martino (Certosa di S. Martino). Sarà attiva tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8:00 alle 20:00, con una frequenza di 29 minuti.

In pratica - sottolinea Capodanno - sarà essenzialmente una linea su gomma che collegherà funicolari, linea 1 della metropolitana e il largo di San Martino, a differenza della V1 che arrivava fino a via Cilea. Un percorso più breve e meno trafficato. L'unica aspetto da rivedere, a questo punto, è la frequenza. Due partenze in un'ora sono decisamente poche, considerando anche il notevole flusso turistico di questo periodo. Occorrerebbe portarla a tre partenze, una ogni 20 minuti se non addirittura a quattro, una ogni 15 minuti, nei periodi di maggiore affluenza".

Capodanno, al riguardo, continuerà a sollecitare l'Anm, l'azienda napoletana per la mobilità, oltre a chiedere l'intervento del sindaco di Napoli, Manfredi, e dell'assessore ai trasporti, Cosenza.