Napoli: Mobilitazione nazionale degli studenti: "Vogliamo potere" "Vogliamo una scuola inclusiva, libera da logiche di sfruttamento e subordinazione"

Mobilitazione nazionale degli studenti a Napoli organizzata dall'Unione degli Studenti. Con lo slogan “Vogliamo potere,” decine di migliaia di studenti in piazza in oltre 30 città italiane, per chiedere una scuola inclusiva, libera da logiche di sfruttamento e subordinazione, capace di rispondere ai bisogni di chi la vive e di offrire un'istruzione degna e accessibile.

A livello nazionale, la mobilitazione vede la partecipazione di oltre 100.000 studenti. A Napoli, in particolare, più di 5.000 studenti, con una presenza significativa anche di docenti, genitori e lavoratori solidali con le richieste del mondo studentesco.

Le principali rivendicazioni degli studenti hanno incluso l’accesso gratuito all’istruzione pubblica, indipendente dagli interessi privati, dalle logiche di profitto e dall’ambito militare; il supporto per il benessere psicologico nelle scuole e un sistema di rappresentanza studentesca che permetta di avere voce nelle decisioni scolastiche. Basato sulla piattaforma “Saperi Liberi per Student3 Liber3,” lo sciopero ha lanciato un messaggio forte e urgente sulle esigenze reali della comunità studentesca.

“Manifestiamo per affermare il nostro diritto a un’istruzione che sia davvero libera e accessibile, senza compromessi. Ora, chiediamo che le nostre istanze vengano ascoltate da chi prende le decisioni, vogliamo potere” ha dichiarato Carlotta Scognamiglio, dell’Unione Degli Studenti Napoli

Con questa mobilitazione, l’Unione degli Studenti rinnova la propria richiesta di una scuola che consenta alle nuove generazioni di costruire un futuro basato su diritti, libertà e dignità.