Napoli: controlli "movida" in diversi quartieri durante le feste Ecco un primo bilancio dell'attività svolta

Nella serata della vigilia di Natale, nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, con il supporto della Polizia Metropolitana e della Polizia Locale, hanno effettuato controlli nella zona del centro storico, Chiaia, Posillipo e Vomero.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 70 persone, di cui 6 con precedenti di polizia e due soggetti sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, nel corso dell’attività, sono stati controllati 6 esercizi commerciali, di cui 3 sanzionati per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e vendita di bevande mediante l’utilizzo di bicchieri e bottiglie in vetro.