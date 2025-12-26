Napoli e provincia. 2.072 arresti e 7.840 denunce: bilancio 2025 della questura Controllate complessivamente 871.567 persone e 287.699 veicoli

Nel corso del 2025, ogni giorno i poliziotti della questura di Napoli hanno operato al servizio dei cittadini, controllando complessivamente 871.567 persone e 287.699 veicoli. Sono state denunciate all’autorità giudiziaria 7.840 persone e 2.072 arrestate.

L’attività di prevenzione si è sviluppata anche attraverso l’adozione di misure di prevenzione, provvedimenti di carattere amministrativo emessi dal questore nei confronti di individui ritenuti socialmente pericolosi.

Tra queste, assumono particolare rilievo le misure di contrasto al fenomeno della violenza contro le donne.

Nel corso dell’anno, il questore di Napoli ha emesso complessivamente 259 ammonimenti per atti persecutori e per i reati rientranti nel cosiddetto “codice rosso”.

Sempre nell’ambito delle misure di prevenzione, sono stati disposti 328 avvisi orali, provvedimenti con i quali il questore ha intimato ad altrettanti soggetti di tenere una condotta conforme alla legge; ancora, sono stati sequestrati beni per un valore di circa 7 milioni di euro e confiscati beni per un valore di circa 2 milioni di euro.

Inoltre, sono stati emessi 321 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) e 274 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (Dacur). È stato altresì eseguito, congiuntamente alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e alla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, un decreto applicativo della misura di prevenzione ex art. 34 del codice antimafia nei confronti di una società calcistica.

Infine, nel corso del 2025, il questore di Napoli ha disposto la sospensione temporanea della licenza di 26 pubblici esercizi, al fine di tutelare la pubblica sicurezza e scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico.