Napoli rende omaggio alla figura del professore Giuseppe Tesauro La vicesindaca Lieto ha consegnato una targa ai figli dell'ex presidente della Corte Costituzionale

Il Comune di Napoli ha tributato un riconoscimento alla memoria del professor Giuseppe Tesauro, giurista e presidente emerito della Corte Costituzionale scomparso tre anni fa. La figura di Tesauro e il suo percorso accademico e istituzionale sono stati ricordati nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. La vicesindaca Laura Lieto ha consegnato una targa ai figli per esprimere la riconoscenza, la gratitudine e l’ammirazione della città di Napoli per quanto fatto dal giurista. Il ricordo di Tesauro è stato affidato al rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, al presidente dell’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea Antonio Tizzano, al giudice della Corte costituzionale Filippo Patroni Griffi e al professor Bruno Nascimbene dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto in videocollegamento.



“In questa giornata non solo ricordiamo il contributo che Tesauro ha dato alla scienza giuridica – ha detto la presidente del consiglio comunale Enza Amato introducendo l’incontro – ma vogliamo dare atto anche del suo impegno a favore di Napoli, impegno di cui la città gli è riconoscente”.



“Giuseppe Tesauro – ha affermato la vicesindaca Lieto – ha attraversato stagioni della vita pubblica estremamente ingaggianti: dagli anni Sessanta a quelli del processo di formazione dell’Unione europea. Tesauro è un insigne esponente di quella cultura giuridica napoletana che si caratterizza per quel tratto di riconoscenza profonda e vera che tutti nutrono verso di essa. Per noi, come comunità, una vita straordinaria come quella di Tesauro deve rappresentare una testimonianza e un faro per indicarci chi vogliamo essere”.