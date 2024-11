Le proposte dei ragazzi alla politica: servono leggi contro il bullismo "Ragazzi in Aula": in consiglio regionale proposte anche per migliorare la qualità dell'aria

Nella mattinata di oggi, l'Aula del Consiglio Regionale della Campania ha ospitato una sessione speciale del programma "Ragazzi in Aula", un'iniziativa che permette agli studenti delle scuole secondarie di diventare protagonisti della vita politica e legislativa regionale. Durante l'incontro, i ragazzi del Liceo Scientifico "Giancarlo Siani" di Aversa, dell'Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Garibaldi" di Castelvolturno e dell'Istituto Comprensivo Statale di Castelvolturno-Villaggio Coppola, hanno presentato e discusso le loro proposte di legge, riguardanti temi di grande rilevanza sociale e ambientale.

La qualità dell'aria nelle scuole: un passo verso la sostenibilità

Una delle proposte di legge presentate riguarda il Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria, un tema sempre più urgente in un mondo dove l'inquinamento atmosferico ha impatti diretti sulla salute delle persone, in particolare dei più giovani. Gli studenti hanno suggerito l'ampliamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, con particolare attenzione agli edifici scolastici, dove l'installazione di centraline per la misurazione della qualità dell'aria permetterebbe di monitorare costantemente l'ambiente in cui gli studenti trascorrono buona parte della giornata. La proposta mira a sensibilizzare la comunità e le istituzioni sull'importanza di ambienti scolastici sani e a garantire il diritto alla salute per le nuove generazioni.

Bullismo e Cyberbullismo: la giornata regionale per le vittime

Un altro tema centrale delle proposte è la creazione della Giornata Regionale per le vittime di Bullismo e Cyberbullismo, che si celebrerà il 19 novembre di ogni anno. La proposta, avanzata dagli studenti dell'Istituto Comprensivo "Giuseppe Garibaldi" di Castelvolturno, intende sensibilizzare l'opinione pubblica su due fenomeni purtroppo molto diffusi, che continuano a colpire adolescenti e giovani in tutta Italia. La giornata avrebbe lo scopo di creare momenti di riflessione nelle scuole e nelle comunità, promuovendo attività educative e di prevenzione contro ogni forma di violenza fisica e psicologica.

Una simulazione di seduta Consiliare

Durante l'incontro con il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero e il Consigliere Regionale Salvatore Aversano, gli studenti hanno avuto l'opportunità di simulare una vera e propria seduta consiliare. In questa occasione, hanno presentato le motivazioni alla base delle loro proposte, spiegando il "perché" e il "come" delle loro idee, partecipando attivamente alla discussione generale. Non solo, i ragazzi hanno anche preso parte alla votazione finale delle proposte, un momento che ha permesso loro di vivere in prima persona il processo legislativo e comprendere il funzionamento delle istituzioni politiche locali.

Un programma di partecipazione democratica

Il programma "Ragazzi in Aula" si conferma così un'importante opportunità di partecipazione democratica per i giovani, favorendo il loro coinvolgimento politico e sociale. Il Presidente Oliviero ha sottolineato con orgoglio l'attenzione e l'impegno degli studenti nelle problematiche ambientali e sociali, dimostrando una grande capacità di elaborazione e di proposte concrete. Questo tipo di iniziative è essenziale per creare una generazione più consapevole e responsabile, capace di affrontare le sfide del futuro con spirito critico e attivo. Le proposte legislative presentate dagli studenti verranno ora esaminate dagli uffici competenti e, con il supporto di Oliviero e Aversano, saranno eventualmente portate in discussione al Consiglio Regionale della Campania per la loro approvazione.