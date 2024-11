Si taglia il nastro: a San Gregorio Armeno il Natale inizia domani. L'inaugurazione della 153esima Fiera di San Gregorio Armeno, in Piazza San Gaetano.

A San Gregorio Armeno è tutto pronto per il Natale 2024, nuovi personaggi in veste di pastori già affollano i presepi.

Ma è domani 22 novembre l'appuntamento alle ore 17:00 in Piazza San Gaetano per il taglio del nastro di inaugurazione della storica Fiera di San Gregorio Armeno. Napoli accoglierà con entusiasmo l'inizio delle festività natalizie, con la presenza di autorità locali, artigiani e appassionati della cultura napoletana. Questo evento segna l'apertura della 153esima edizione della fiera, un'istituzione che da oltre un secolo incanta residenti e turisti con le sue celebri botteghe di presepi. La Fiera di San Gregorio Armeno, organizzata dall'Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno in collaborazione con l'Associazione Artigianale Arte Presepiale San Gregorio Armeno, è il cuore pulsante della tradizione natalizia partenopea. Ogni anno, le stradine della storica via San Gregorio Armeno si trasformano in un vivace palcoscenico dove artigiani locali espongono le loro opere d'arte, richiamando numerosi visitatori da tutto il mondo. Pertanto, a causa dei migliaia di turisti previsti, dal 29 novembre al 24 dicembre 2024 tornerà il senso unico pedonale, da San Biagio dei Librai a Piazza San Gaetano. L'inaugurazione sarà un evento ricco di significato, con un rinfresco che si terrà nel suggestivo Chiostro di San Lorenzo Maggiore, il luogo ideale per proseguire la celebrazione in un'atmosfera di festa.

A fare da madrina sarà Marisa Laurito, una delle artiste più amate di Napoli. Durante la cerimonia, non mancheranno le partecipazioni istituzionali cittadine, tra cui il sindaco e gli assessori, che condivideranno il valore di questa manifestazione.

Vincenzo Capuano, presidente dell'Associazione Le Botteghe di San Gregorio Armeno, ha dichiarato: "la Fiera di San Gregorio Armeno rappresenta il cuore pulsante della tradizione napoletana, una testimonianza viva della nostra storia, del nostro artigianato e del nostro spirito di comunità. Ogni anno, grazie all'impegno degli artigiani e al supporto delle istituzioni, rinnoviamo questa magia che attira visitatori da tutto il mondo, per celebrare insieme la bellezza del Natale napoletano".

Dunque un appuntamento imperdibile per immergersi nell'atsmosfera natalizia e per scoprire le tradizioni più autentiche che, da più di cento anni, segna l'inizio del Natale a Napoli.