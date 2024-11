Manfredi e l'alluvione di Casamicciola di due anni fa: "Tragedia immane" La guida della città metropolitana: la ricostruzione procede con attenzione

"E' stato un momento tragico, con 12 vittime, una devastazione, è stato forse il primo evento di una serie di eventi che ci testimonia quanto il tema della protezione ambientale, della riduzione del rischio idrogeologico, insieme al cambiamento climatico oggi diventa una delle sfide più significative anche per le comunità locali". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a proposito dell'alluvione a Casamicciola di due anni fa.

"La ricostruzione sta procedendo con grande attenzione. Noi come Città Metropolitana abbiamo messo in campo tutte le risorse che servivano per le parti di nostra competenza. È una sfida importante che testimonia ancora di più quanto sia fondamentale anche per le comunità locali, per i sindaci e le città metropolitane avere poteri e risorse per la gestione del territorio", ha detto Manfredi.

Che poi ha aggiunto: "I sindaci ogni giorno devono affrontare queste emergenze, non hanno né le risorse né i poteri, soprattutto nel settore del rischio idrogeologico c'è una sovrapposizione di poteri che spesso paralizza le attività. Questo credo sia un tema da affrontare per chiarire bene quali sono le responsabilità e avere anche una catena di comando più efficiente".