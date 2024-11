Alluvione a Ischia, Musumeci: "Prevenzione per limitare i rischi delle calamità" Il messaggio del ministro a due anni dalla tragedia di Casamicciola

"Due anni fa l'alluvione e le frane che colpirono Casamicciola, a Ischia, provocarono 12 vittime e oltre 400 sfollati. Una tragedia che vide gli italiani stringersi attorno agli abitanti dell'Isola e una immediata reazione del governo Meloni che avviò rapidamente il processo di ricostruzione, complesso e difficile. In questa ricorrenza abbraccio sentitamente i familiari delle vittime e voglio ribadire che nessun territorio nella nostra Italia è a rischio zero". E' la nota a firma del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci in occasione della ricorrenza.

"Solo attraverso una costante prevenzione e un consumo di suolo responsabile e rispettoso - aggiunge - si potranno mitigare gli effetti delle calamità cui siamo sempre più esposti. È un tema che deve coinvolgere tutti: istituzioni, privati, adulti e bambini, per iniziare un lungo lavoro che può e deve cambiare la nostra visione, per andare oltre le emergenze", ha concluso l'esponente del Governo.