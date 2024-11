"Disarmiamo Napoli": domani il corteo delle associazioni conto la violenza Da Piazza Garibaldi a piazza Plebiscito, dedicata ai ragazzi vittime di guerra di camorra e non solo

Dopo l'assemblea pubblica del 9 novembre scorso in piazza del Gesù, il terzo settore napoletano torna in strada domani, mercoledì 27 novembre, con il corteo "Liberiamo Napoli dalle violenze". La manifestazione partirà alle ore 9.30 da piazza Garibaldi per concludersi in piazza del Plebiscito davanti alla Prefettura, dove verrà chiesto un incontro con il prefetto. L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, "è dedicata alla memoria delle ragazze e dei ragazzi vittime di guerre di camorra, violenze urbane e marginalità sociale. Contesti segnati da ingiustizie, prevaricazioni e sopraffazioni che continuano a ferire i nostri territori. Non sarà solo una giornata di ricordo, ma un grido collettivo per rivendicare un futuro diverso". L’obiettivo della mobilitazione è quello di "disarmare Napoli, liberandola dalla cultura delle armi e chiedere interventi concreti da parte delle istituzioni". Tante le adesioni ricevute da associazioni, cooperative e enti di varia natura. "Partecipare al corteo - aggiungono gli organizzatori - significa costruire una Napoli che sogna libertà, dignità e giustizia. Una città dove le nuove generazioni possano crescere senza paura, e dove la memoria delle vittime innocenti si trasformi in forza per il cambiamento. Napoli merita un futuro migliore. Il 27 novembre saremo in piazza per ricordarlo a tutti".