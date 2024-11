Atti vandalici a Parco Mascagna, il Comune: "Azione inaccettabile e vergognosa" L'area teatro di importanti lavori di riqualificazione di nuovo nel mirino: sos al Prefetto

L’assessore al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada, e l’intera amministrazione comunale esprimono “forte preoccupazione” per i ripetuti atti vandalici che continuano a colpire il parco Mascagna, prendendo di mira, in particolare, le opere appena realizzate nell’ambito dei lavori di riqualificazione. Sono in corso importanti lavori di riqualificazione per valorizzare un polmone verde strategico.

Questa notte, ancora una volta, come già accaduto in queste ultime fasi di completamento della riqualificazione del parco, sono state imbrattate le panchine, le superfici in marmo recentemente ripulite e dipinte, e il nuovo campo da basket.

“Una situazione inaccettabile e vergognosa, che richiede una risposta immediata e decisa: non arretreremo”, dice l'assessore Santagada. “Sono atti vandalici che danneggiano uno dei polmoni verdi della città. Non possiamo più tollerare che un luogo così prezioso per la comunità venga costantemente vandalizzato da individui senza scrupoli. Dietro questi atti c’è chi ostacola la riqualificazione del parco e va fermato con ogni mezzo necessario. Il parco Mascagna non merita di essere teatro di atti di violenza e distruzione, e faremo tutto ciò che è in nostro potere per preservarlo e proteggerlo”, prosegue.

Di fronte ai recenti episodi di vandalismo, l’assessore Santagada ha rivolto un appello alla cittadinanza, invitandola a unirsi al Comune, che ha già allertato come d'obbligo le forze dell’ordine per combattere questa piaga e proteggere il patrimonio verde della città: “Chiunque si renda complice di questi atti di vandalismo è parte del problema. È ora di alzare la voce e dire basta a chi vuole distruggere il nostro patrimonio comune. Napoli merita rispetto e dignità, e non permetteremo che il parco Mascagna diventi un simbolo di degrado e abbandono”.

Il Comune di Napoli sollecita la collaborazione di tutti i cittadini per porre fine a questa spirale di violenza e garantire un futuro migliore per chi attende la rinascita del parco Mascagna e per tutta la comunità.

“Episodi di vandalismo come quelli perpetrati ripetutamente al parco Mascagna – afferma l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità Antonio De Iesu – ci impongono di agire su più fronti. Porterò all’attenzione del Prefetto di Napoli e del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tali esecrabili ed inquietanti atti vandalici al fine di richiedere una vigilanza più assidua, soprattutto nelle ore notturne. Con il potenziamento del sistema di videosorveglianza urbana stiamo creando le premesse affinché un po’ ovunque si possa intervenire tempestivamente e individuare i responsabili di simili gesti. Inoltre, la presenza di telecamere funge

anche da deterrente. Occorre, tuttavia, far crescere la cultura del rispetto dei beni comuni senza la quale è difficile ipotizzare che la

sola attività di repressione possa bastare”.