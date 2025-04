Al Vomero i trofei della Coppa Davis Da mercoledì l'esposizione al Tennis Club Vomero

Arrivano al Tennis Club Vomero i trofei della Coppa Davis e della BJK Cup: mercoledì 9 aprile dalle ore 9 alle ore 17 l’apertura gratuita al pubblico per ammirare le due coppe vinte dall’Italia del tennis nel 2024, esposte nelle sale del centenario club collinare. Alle ore 18 la Cerimonia ufficiale del Trophy Tour giunto in Campania e promosso dalla Federazione italiana Tennis e Padel. Interverrà il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ospiti d’onore Pietro Marzano, il tennista napoletano bandiera del Tennis Club Vomero, che ha vestito la maglia dell’Italia in Coppa Davis dal 1969 al 1973, e lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, cantore delle bellezze della città di Napoli, anche nello Sport.l Tennis Club Vomero, in collaborazione con la Fitp Campania, ha programmato per il 9 aprile prossimo una giornata speciale dedicata al tennis. Dalle ore 9 fino alle 17 sui campi del circolo collinare presieduto da Francesco De Lise, saranno organizzati eventi promozionali.