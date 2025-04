Il Posillipo chiude la regular season contro il Palermo Si torna alla “Scandone” dopo le due trasferte liguri. Porzio: "Gara complicata"

Ultimo impegno interno di regular season per il C.N.Posillipo che affronta oggi, nella gara valevole per la venticinquesima e penultima giornata del Campionato di Serie A1, il Telimar Palermo.La partita si disputerà alla Piscina Scandone di Napoli con inizio fissato alle ore 15. Dopo le due trasferte liguri consecutive, con la sconfitta con la Pro Recco e la splendida vittoria contro l’Iren Genova Quinto, il Posillipo è atteso da un’altra importantissima sfida in vista dei playoff. La squadra di Pino Porzio infatti, a 2 giornate dalla fine occupa il sesto posto inclassifica a pari punti con la Roma Vis Nova.

La partita della Scandone assume grande importanza anche per il Telimar Palermo che, con 24 punti, è decima in classifica, ed è in piena corsa per la nona posizione, che vale la salvezza diretta. La squadra di Mister Baldineti, dopo il bel successo in trasferta con l’Ortigia, è reduce da 3 sconfitte consecutive rimediate con Florentia, Catania e Trieste. Così l’allenatore Pino Porzio. «Con il Telimar é come sempre una partita molto tattica, per noi si tratta di una gara insidiosa. Mancano due giornate all’inizio dei playoff, la posta in palio è importante per noi, per il Telimar si tratta probabilmente l’ultima spiaggia per cercare di tirarsi fuori dalla roulette dei play out questo ci deve far capire che in acqua domani ci sarà grande furore agonistico».