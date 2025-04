Dazi, trema il mondo dell'impresa in Campania: "Troveremo una giusta soluzione" Cirielli: "È un'occasione per guardare verso nuovi mercati tra cui l'Africa e il Piano Mattei"

Piazza Affari giù come dopo l'11 settembre ed è allarme per il mondo dell'economia e dell'impresa in ambito nazionale e regionale in virtù dei dazi imposti da Trump. Analisi nel corso del convegno sul Piano Mattei all'Unione Industriali di Napoli a cui ha preso il vice ministro degli affari esteri, Edmondo Cirielli. "Sono convinto che da una parte troveremo una giusta soluzione diplomatica come tra alleati si deve fare e dall'altra è un'occasione per guardare verso nuovi mercati tra cui l'Africa e il Piano Mattei. È l'occasione per spazzare via un modo sbagliato di fare politica economica con la burocrazia e con barriere interne che hanno danneggiato la domanda interna all'Unione Europea".

"La capacità adattiva può essere un'arma vincente"

Un problema oggi, ma anche un'opportunità, quindi, per il futuro. "In questo il rapporto interpersonale e la nostra capacità adattiva rispetto al mutamento degli scenari può essere un'arma vincente": ha spiegato il senatore di Fratelli d'Italia, Sergio Rastrelli. Per l'Unione Industriali di Napoli e per Confindustria il Piano Mattei può assicurare una ricollocazione dell'Italia e del Mezzogiorno nel mondo. "Bisogna fare che in modo che tutto questo, grazie anche al Piano Mattei, possa diventare veramente una delle grandi opportunità per affermare che il Mezzogiorno è partito ed è la vera locomotiva dell'Italia e dell'Europa": ha aggiunto il presidente dell'Unione Industriali di Napoli, Costanzo Jannotti Pecci. "Dobbiamo continuare a lavorare con gli europei, ma consapevoli del ritardo e dei limiti di questa Europa": ha affermato lo special advisor di Confindustria, Antonio Gozzi.