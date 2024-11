E' il giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil in tutta Italia Percentuali altissime in Fincantieri e Leonardo. Alle 9:30 il corteo a Napoli

Il giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil in tutta Italia è arrivato. L'astensione dal lavoro è per otto ore, ridotte a quattro nel trasporto pubblico locale e marittimo (dalle 9 alle 13) e in quello aereo dalle 10 alle 14.

I primi dati che arrivano dai luoghi di lavoro segnalano percentuali altissime di adesione. In provincia di Napoli, hanno incrociato le braccia e sono pronti a scendere in piazza per la manifestazione regionale gli operai di Trasnova, azienda dell'indotto Stellantis, dove si registra un'adesione del 100 per cento. In Fincantieri a Castellammare di Stabia e alla Marelli di Caivano l'adesione è del 90 per cento, mentre alla Tiberina di Pomigliano d'Arco la percentuale di adesione si attesta all'80 per cento. Primi dati di adesione nel settore metalmeccanico anche in provincia di Benevento: alla Ficomirrors di Morcone l'adesione allo sciopero è del 100 per cento mentre alla Hanon Systems Italia si registra una percentuale di adesione dell'80 per cento mentre alla Leonardo è del 70 per cento.

Partirà alle 9:30 da Piazza Mancini il corteo organizzato questa mattina da Cgil Uil in occasione dello sciopero generale proclamato dalle due organizzazioni sindacali. A Napoli la manifestazione sarà conclusa in Piazza Matteotti dal leader della UIL. Pierpaolo bombardieri Dalle 9 alle 13 fermo il trasporto pubblico locale. Otto ore di stop per aziende private, fabbriche, uffici e scuole.