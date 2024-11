Sfollati e senza casa, dal Comune un contributo extra di cinquemila euro Trapanese: a Napoli l'emergenza abitatativa rappresenta una questione critica

La giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche Sociali, ha approvato una delibera che amplia la platea di beneficiari di un contributo una tantum di 5mila euro destinato alle famiglie in condizioni di fragilità, certificate dai servizi sociali, costrette a lasciare immobili appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica e comunale, anche occupati in maniera impropria.

Il contributo è finalizzato a sostenere il reperimento di una nuova abitazione, offrendo un aiuto concreto per superare situazioni di disagio abitativo e favorire una sistemazione stabile e dignitosa, come spiegano dal Comune di Napoli.

"L’emergenza abitativa a Napoli rappresenta una questione critica, con un numero crescente di famiglie che vivono in condizioni di precarietà o in alloggi di fortuna. Interventi come questo sono essenziali per affrontare un problema strutturale, che richiede soluzioni integrate, dalla riqualificazione degli spazi abitativi esistenti alla promozione di politiche di housing sociale in grado di garantire il diritto alla casa per tutti", ha commentato l'assessore alle politiche sociali Luca Fella Trapanese.