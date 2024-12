Presidio fisso dell'Esercito in Piazza Dante a Napoli, plauso del Comune Manfredi e De Iesu: impegno che contribuisce a garantire la sicurezza in città

Il prefetto di Napoli Michele di Bari, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha disposto la presenza continuativa h24 di una pattuglia dell’Esercito in piazza Mercato, al fine di prevenire e contrastare scorribande di motorini e comportamenti violenti da parte dei giovani del quartiere. Lo ricorda, in una nota, il Comune di Napoli.

"L’iniziativa ha riscosso l’apprezzamento dei residenti della zona, del presidente della II Municipalità Roberto Marino e delle associazioni del territorio, in quanto rappresenta un intervento concreto per mitigare la percezione di insicurezza della comunità locale ed assicurare migliori condizioni di convivenza civile - prosegue la nota stampa -. Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu plaudono alle misure adottate ed esprimono viva riconoscenza al prefetto di Napoli, alle Forze di Polizia e ai militari dell’Esercito che, con tale impegno, contribuiscono a garantire sostenibili livelli di sicurezza in alcune piazze della città, su tutte piazza Dante e piazza Mercato".