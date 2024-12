Sgomberata la Vela Gialla: occupata la sede dell'Università di Scampia La protesta del comitato: i bonifici del Comune tardano ad arrivare, continueremo a lottare

"Da qui è iniziato tutto. Ciao bella ciao. Un saluto colmo di speranza per il futuro del popolo delle Vele ma anche di rabbia, che ha trovato corpo nell'occupazione dell'università da parte del Comitato stesso poco prima: i bonifici del Comune atti a permettere a chi ha trovato casa dopo essere uscito dalle Vele possa pagare gli affitti tardano ad arrivare". Così, in una nota, i componenti del comitato Vele di Scampia.

Prima uno striscione affisso sulla Vela Gialla, recentemente sgomberata del tutto ed ora completamente vuota. Poi, l'occupazione dell'università Federico II di Scampia.

"Noi non ci stiamo - prosegue il Comitato Vele -, oggi salutiamo la Vela Gialla, la Vela delle riunioni, della nostra sede, ma continueremo a combattere per il nostro popolo per far sì che i bonifici promessi dal Comune arrivino, permettendo a chi ha un affitto da pagare di farlo, per aiutare chi una casa non l'ha proprio trovata ancora e per portare a termine la battaglia delle battaglie: vogliamo che i mostri di cemento siano abbattuti, vogliamo un lavoro dignitoso per la nostra gente e la costruzione dei nuovi alloggi. Solo allora avremo vinto, Scampia vuole tutto".