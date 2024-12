Ticket d'ingresso a a Napoli, Simeone: "Ipotesi assolutamente inesistente" Il presidente della commissione mobilità: chiesto a sindaco e assessori di fare chiarezza

"Questa storia del ticket d'ingresso al Centro storico di Napoli, sta diventando oltremodo fastidiosa, perché assolutamente inesistente. Riceviamo decine e decine di richieste informazioni, da parte di cittadini alla ricerca di punti vendita dove acquistare questo fantomatico ticket che, prima o poi, se il Comune di Napoli non interviene pubblicamente, potrebbe diventare una opportunità di guadagno illecito da parte di furbetti e malintenzionati. Ho chiesto al sindaco e agli assessori competenti di fare chiarezza e rilasciare dichiarazioni ufficiali in tal senso". Così, in una nota, Nino Simeone, presidente commissione Mobilità, Infrastrutture e Protezione Civile del consiglio comunale di Napoli.

"Le idee e le proposte sono sempre bene accette, da parte di tutti, ma bisogna fare attenzione a come si veicolano certe notizie. Alcuni media, soprattutto nazionali, stanno facendo passare un messaggio "non chiarissimo" che si presta a facili fraintendimenti - spiega -. Non vorrei che altre città sfruttassero questi argomenti per offrirsi come alternativa. Città sicuramente più illuminate artificialmente, magari meglio addobbate a festa, ma che, con il dovuto rispetto, non sono paragonabili alla nostra città, che è meravigliosa sempre, anche se con meno lampadine accese".